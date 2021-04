Roberto e Anna Maria | rapiti dal Covid Lo stesso giorno

Leggi su agi

(Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Delle cento e cento storie che questo virus maledetto ci ha costretto a scrivere, da che ha bussato alla porta un anno fa, ce n'è una che merita il ricordo. Non perché sia speciale, e non è nemmeno più straordinaria. Lo dicono i giornali che non c'è niente di più banale di vivere insieme una sessantina d'anni per morire loe dellomorbo, a pochi metri di distanza l'una dall'altro. L'abbiamo già sentita per l'appunto cento volte, ambientata altrove: da Bergamo in giù. Comunque questa storia merita lo, anzi merita ancora di più. Perché se i marciapiedi di Roma fossero ancora calcati da un Belli o da un Ettore Scola, da qualcuno insomma del mestiere, di questo amore ormai giunto al moccoletto farebbero sonetto, epopea, romanzo storico e saga familiare. Materia viva, insomma. Viva, alla ...