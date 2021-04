Ritorno in classe, Lerner: “La scuola è la grande sacrificata della pandemia. Siamo il Paese in cui si è andato meno a scuola” (Di venerdì 23 aprile 2021) Gad Lerner, a Il Fatto Quotidiano, parla della riapertura delle scuole rispondendo alle domande dei lettori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Gad, a Il Fatto Quotidiano, parlariapertura delle scuole rispondendo alle domande dei lettori. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, Lerner: “La scuola è la grande sacrificata della pandemia. Siamo il Paese in cui si è andato men… - Michele_Arnese : Per Luca Zaia, sulla scuola «il decreto è entrato Papa ed è uscito cardinale». L’accordo con i governatori sul rito… - infoitinterno : Riapertura scuole dal 26 aprile, quali priorità per un ritorno in classe in sicurezza? [VOTA IL SONDAGGIO] - antennatre : TREVISO | RITORNO IN CLASSE ALLE SUPERIORI: PRIME E QUINTE AL 100%, GLI ALTRI STUDENTI AL 50% - ScuolaNoCovid : RT @_Shaireen: Praticamente i contagi diminuiscono per tutte le fasce d'età, tranne che per i giovani in età scolare. Poi ditemi che non… -