Ritardi e interruzioni | le conseguenze del Covid-19 sui sistemi sanitari del mondo

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) Di Enza Petruzziello, disagi in 9 servizisu 10dei servizi. Il-19 non ha solo cambiato le nostre vite. Ha, purtroppo, messo in luce tutte le carenze deidel. A calcolare i danni della pandemia ci ha pensato l’Organizzazione mondiale della sanità che ha analizzato i ministeri della salute di 105 Paesi per capire l’impatto della-19 sui. L’indagine dell’Oms ha confermato i timori di problemi diffusi in tutto ilsoprattutto per quanto riguarda trattamenti oncologici, screening, visite specialistiche e terapie per patologie croniche a seguito della pandemia ...