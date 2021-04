Risse e pestaggi tra ragazzi | il Lazio punta sulle politiche giovanili

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Mentre la ferita della morte di Willy Duarte Monteiro è ancora aperta, Colleferro, a pochi mesi di distanza, rivive l’incuboo ai danni di un giovane. Ancora un episodio di violenza tra, ancora futili motivi a determinare l’azione degli aggressori. Fatti “inaccettabili”, che si ripetono anche in altri centri, che impongono una seria riflessione e interventi concreti in grado di rimettere al centro del dibattito politico i giovani. “La notizia dell’ennesima aggressione di un giovane in pieno giorno è sconcertante, a maggior ragione a Colleferro dove la comunità è ancora scossa dalla tragica morte di Willy. Purtroppo episodi simili si sono verificati anche in altre città, da ultimo Formia e Fiumicino. La pandemia ha tolto aie alle ragazze ogni spazio di socialità e di svago, ma soprattutto la progettualità verso ...