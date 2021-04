Ripresa e Resilienza, il governo dei peggiori (Di venerdì 23 aprile 2021) Mentre si appresta a dare il via a sconsiderate riaperture urbi et orbi delle attività economiche, secondo il principio -cinico e antiscientifico- del «rischio ragionato», il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, lunedì 26 aprile, presenterà in Parlamento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, secondo le sue dichiarazioni, «farà riassaporare il gusto del futuro al Paese». Un piano scritto da una piccola task force di cosiddetti «esperti» (tutti maschi, ovviamente), il cui testo verrà conosciuto da deputati e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 aprile 2021) Mentre si appresta a dare il via a sconsiderate riaperture urbi et orbi delle attività economiche, secondo il principio -cinico e antiscientifico- del «rischio ragionato», il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, lunedì 26 aprile, presenterà in Parlamento il Piano Nazionale di(PNRR), che, secondo le sue dichiarazioni, «farà riassaporare il gusto del futuro al Paese». Un piano scritto da una piccola task force di cosiddetti «esperti» (tutti maschi, ovviamente), il cui testo verrà conosciuto da deputati e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri un Piano nazionale di ripresa e resilienza da 221,5 miliardi totali, d… - Agenzia_Ansa : L'impatto sul Pil del Piano nazionale di ripresa e resilienza legato al Recovery sarà nel 2026 'di almeno 3,6 per c… - PE_Italia : ????Il piano europeo per un'economia circolare-evento di @askanews_ita e @PE_Italia Con i parlamentari europei… - OcchettaF : RT @FerdinandoTufa1: Oggi sarà presentato in consiglio dei ministri il Piano nazionale di ripresa resilienza (PNRR Italy). La crisi pandemi… - cristhianebasta : Di fronte agli oltre 200 miliardi del Piano di Ripresa e Resilienza, le previsioni di spesa sul tema della qualità… -