Riforma pensioni 2021, le richieste dei quota 41 e dei precoci: stesso obiettivo (Di venerdì 23 aprile 2021) Le ultime novità sulla Riforma pensioni giungono da una sorta di comunicato che i lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti e i 41 per tutti lavoratori uniti hanno fatto a due mani in quanto l’obiettivo dei gruppi é comune, chiedere al Governo ed al neo ministro del Lavoro Orlando di riaprire il capitolo previdenziale e nello specifico di partire da alcuni punti che per loro sono fondamentali al fine di rifare una vera Riforma pensioni post quota 100. Riforma pensioni 2021, quota 41 e precoci Uniti: L’appello al Governo, si riparta da qui Vi riportiamo qui quanto da loro richiesto: “GRUPPI #41xtuttilavoratori uniti e ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 23 aprile 2021) Le ultime novità sullagiungono da una sorta di comunicato che i lavoratoriuniti a tutela dei propri diritti e i 41 per tutti lavoratori uniti hanno fatto a due mani in quanto l’dei gruppi é comune, chiedere al Governo ed al neo ministro del Lavoro Orlando di riaprire il capitolo previdenziale e nello specifico di partire da alcuni punti che per loro sono fondamentali al fine di rifare una verapost100.41 eUniti: L’appello al Governo, si riparta da qui Vi riportiamo qui quanto da loro richiesto: “GRUPPI #41xtuttilavoratori uniti e ...

