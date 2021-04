Riciclate l’acqua di cottura: quella delle uova ha un potere inaspettato. (Di venerdì 23 aprile 2021) Riciclate l’acqua di cottura delle uova, non gettatela, ha un potere incredibile. Parliamo di un alimento iperproteico, ideale per gli sportivi, ma non solo, anche per chi segue una dieta dimagrante, giacché incrementando la massa muscolare, permettono un aumento della termogenesi, con benefici metabolici davvero incisivi. Insomma, rispondono a più esigenze soddisfacendo la linea e il palato! Inoltre sono versatili: si prestano ad essere consumate crude, cotte, fritte, sono sempre deliziose! Se le fare rassodare in un tegamino, conservate l’acqua in cui le immergete perché contiene proprietà davvero inaspettate. Curiose? Iniziamo! Riciclate l’acqua di cottura: quelle delle uova ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 aprile 2021)di, non gettatela, ha unincredibile. Parliamo di un alimento iperproteico, ideale per gli sportivi, ma non solo, anche per chi segue una dieta dimagrante, giacché incrementando la massa muscolare, permettono un aumento della termogenesi, con benefici metabolici davvero incisivi. Insomma, rispondono a più esigenze soddisfacendo la linea e il palato! Inoltre sono versatili: si prestano ad essere consumate crude, cotte, fritte, sono sempre deliziose! Se le fare rassodare in un tegamino, conservatein cui le immergete perché contiene proprietà davvero inaspettate. Curiose? Iniziamo!di: quelleha ...

