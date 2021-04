Ricerca sulle malattie renali, a Paola Romagnani terzo grant ERC (Di venerdì 23 aprile 2021) . Il finanziamento assegnato alla docente dell’Università di Firenze e primario al Meyer Una Ricerca sulle malattie renali consente dunque alla Ricercatrice italiana di ricevere il contributo dell’European Research Council (ERC). Paola Romagnani inoltre è l’unica italiana nel campo delle Scienze della vita. Ordinario di Nefrologia L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lotta ai tumori: dal dolce una nuova soluzione? Risonanza magnetica, la più potente è al CERM Risonanza magnetica per il Codiv19, le belle notizie Cellule umane hackerano il Codiv19, scoperta italiana Scheletro di Neanderthal, nuove ricerche sull’Uomo di Altamura Microscopi a guida autonoma, grant all’UniFi ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 23 aprile 2021) . Il finanziamento assegnato alla docente dell’Università di Firenze e primario al Meyer Unaconsente dunque allatrice italiana di ricevere il contributo dell’European Research Council (ERC).inoltre è l’unica italiana nel campo delle Scienze della vita. Ordinario di Nefrologia L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lotta ai tumori: dal dolce una nuova soluzione? Risonanza magnetica, la più potente è al CERM Risonanza magnetica per il Codiv19, le belle notizie Cellule umane hackerano il Codiv19, scoperta italiana Scheletro di Neanderthal, nuove ricerche sull’Uomo di Altamura Microscopi a guida autonoma,all’UniFi ...

Advertising

Urania_Pleiadi : RT @bad_scientists: IL TITOLO ESAGERA, MA NEMMENO TANTO. Perché davvero esiste un'Italia scientifica che, da molto tempo, è focalizzata su… - rep_firenze : Paola Romagnani, terzo grant: è record in Europa. Finanziata la ricerca sulle differenze di genere nelle malattie r… - angiuoniluigi : RT @rassegnagram: Il premier tiene sempre la barra sul #PNRR, oggi in #Cdm e da lunedì in #Parlamento. La scelta forte è sulla ricerca, inv… - Stefano77C : @alessiolasta La gente non legge, fa fatica a comprendere un testo scritto, ragiona e parla per sentito dire senza… - IAIonline : ??? Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca dello IAI, interviene ai microfoni di @RadioRadicale @transnazionale su… -