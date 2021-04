Riaprirà domani la SR18 tra Salerno e Vietri sul Mare (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno, domani 24 aprile 2021, alle ore 9,00 riapre la SR 18 ripristinando la circolazione a doppio senso di marcia al km 51+200 nel Comune di Salerno, interrotta con propria Ordinanza 151 dello scorso 11 Febbraio. “Riapriamo domani – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – con Ordinanza odierna 395 una strada fondamentale per il collegamento della città capoluogo con Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e ovviamente tutta la costiera amalfitana. La nostra ditta esecutrice ha lavorato anche di notte, senza interruzione, per concludere i lavori in tempi rapidi. La chiusura totale al transito si era resa necessaria in seguito ad una grossa frana proveniente dal costone roccioso, di proprietà di privati, sul lato sinistro della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di24 aprile 2021, alle ore 9,00 riapre la SR 18 ripristinando la circolazione a doppio senso di marcia al km 51+200 nel Comune di, interrotta con propria Ordinanza 151 dello scorso 11 Febbraio. “Riapriamo– afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – con Ordinanza odierna 395 una strada fondamentale per il collegamento della città capoluogo con Cava de’ Tirreni,sule ovviamente tutta la costiera amalfitana. La nostra ditta esecutrice ha lavorato anche di notte, senza interruzione, per concludere i lavori in tempi rapidi. La chiusura totale al transito si era resa necessaria in seguito ad una grossa frana proveniente dal costone roccioso, di proprietà di privati, sul lato sinistro della ...

