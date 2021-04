(Di venerdì 23 aprile 2021) “Non esistono limitazioni per l’accesso alle. Per questi motivi, l’ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura delle: in quanto non esiste una legge che le chiuda. Per farla semplice, lesono aperte, di conseguenza gli operatori si”. E’ quanto chiarisce il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in merito alla mancanza di chiarezza espressa da alcuni operatori su tempi e modalità di riavvio dell’attività dei, dopo la pubblicazione del dl in Gazzetta ufficiale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

kategullo75 : RT @novasocialnews: Riaperture spiagge, 'balneari possono già attivare gli stabilimenti' - novasocialnews : Riaperture spiagge, 'balneari possono già attivare gli stabilimenti' - occhio_notizie : Riaperture spiagge, Garavaglia: 'Balneari possono già attivare gli stabilimenti' - lifestyleblogit : Riaperture spiagge, 'balneari possono già attivare gli stabilimenti' - - fisco24_info : Riaperture spiagge, 'balneari possono già attivare gli stabilimenti': Garavaglia chiarisce: 'Nel dl non c'è una dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture spiagge

Per questi motivi, l'ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura delle: in quanto non esiste una legge che le chiuda. Per farla semplice, lesono aperte, di ......perché avevamo chiesto a chiare lettere una presa di posizione decisa del governo sulle. ... e imponiamo che il turista mangi all'aperto la sera ad Arabba o Asiago, ma anche sulleo ...Le riaperture sono più di tipo politico e sociale che sanitario ... Si spera che dal 26 aprile, quando ci saranno numerose aperture, e dopo il 15 maggio, quando apriranno anche le spiagge, gli ..."Non esistono limitazioni per l’accesso alle spiagge. Per questi motivi, l’ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura delle spiagge: in quanto non esiste una legge che le chiuda.