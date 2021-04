Riaperture inutili se con il coprifuoco alle 10 di sera: lamentele dai ristoratori (Di venerdì 23 aprile 2021) Inutile riaprire con queste restrizioni sull'orario secondo i gestori di bar e ristoranti: al via le proposte per riaprire "in sicurezza" al chiuso. coprifuoco alle 22, la protesta dei ristoratori: “Un disastro, meglio non riaprire” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Inutile riaprire con queste restrizioni sull'orario secondo i gestori di bar e ristoranti: al via le proposte per riaprire "in sicurezza" al chiuso.22, la protesta dei: “Un disastro, meglio non riaprire” su Notizie.it.

Advertising

johnnypoz2 : @antonellaviol17 Secondo me in questo momento le riaperture sono molto rischiose . Ma se si vuole riaprire coprifuo… - doctorgis84 : L'anno scorso le #riaperture furono accellerate per far fare le vacanze a Conte. Ora per farle fare ai nuovi membri… - Flik85141015 : Ma quindi scusate la #scuola non è sicura ? Le distanze in classe non bastavano? Le mascherine chirurgiche erano in… - Borsapretporter : Il succo è: formare un campione statistico affidabile in questo campo è impossibile, troppe variabili fuori control… - Ivano_C66 : RT @amangela75: Morte! Inutili riaperture -