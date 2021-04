Riaperture, Fedriga: “Con governo saltata intesa istituzionale, Regioni non vogliono entrare nel dibattito tra forze politiche” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Se è saltata un’intesa politica? No, è saltata un’intesa istituzionale“, così intervenendo a Buongiorno, su Sky Tg24, Massimiliano Fedriga, il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli, ha risposto ad alcune domande dopo lo scontro tra Regioni e esecutivo su scuola e coprifuoco. “Non stiamo parlando di forze politiche che si confrontano, come Regioni non vogliamo entrare assolutamente nel dibattito tra forze politiche che compongono il governo”, ha puntualizzato. “Tra istituzioni, è importante rispettare gli accordi che si prendono, perché questi cambi di rotta comportano di conseguenza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) “Se èun’politica? No, èun’“, così intervenendo a Buongiorno, su Sky Tg24, Massimiliano, il presidente della Conferenza dellee governatore del Friuli, ha risposto ad alcune domande dopo lo scontro trae esecutivo su scuola e coprifuoco. “Non stiamo parlando diche si confrontano, comenon vogliamoassolutamente neltrache compongono il”, ha puntualizzato. “Tra istituzioni, è importante rispettare gli accordi che si prendono, perché questi cambi di rotta comportano di conseguenza dei ...

