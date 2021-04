Riaperture, è scontro tra Regioni e Governo, Emiliano: “Coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio è una misura folle” (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri, 22 aprile 2021, il Governo ha annunciato le misure del nuovo Decreto Covid. I governatori delle Regioni non hanno gradito le decisioni finali che vedono penalizzate molte attività. Riaperture bar ristoranti palestre cinema, misure che penalizzano i lavoratori. Dai bar che non possono servire un tavolo al chiuso alle fiere che potranno avere inizio solo tra due mesi. Per non parlare del Coprifuoco che è uno dei temi sul quale Regioni e Lega hanno insistito perché slittasse alle 23. Ma il Governo è intransigente su questo punto. Il Coprifuoco resta alle 22 fino al 31 luglio. Riaperture bar ristoranti palestre cinema: cosa prevede il nuovo decreto Covid La maggior ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri, 22 aprile 2021, ilha annunciato le misure del nuovo Decreto Covid. I governatori dellenon hanno gradito le decisioni finali che vedono penalizzate molte attività.bar ristoranti palestre cinema, misure che penalizzano i lavoratori. Dai bar che non possono servire un tavolo al chiusofiere che potranno avere inizio solo tra due mesi. Per non parlare delche è uno dei temi sul qualee Lega hanno insistito perché slittasse23. Ma ilè intransigente su questo punto. Ilresta22al 31bar ristoranti palestre cinema: cosa prevede il nuovo decreto Covid La maggior ...

