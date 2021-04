Riaperture dei centri commerciali: le regole da rispettare nei weekend (Di venerdì 23 aprile 2021) Riaperture dei centri commerciali: ecco la data e tutte le regole da rispettare in questa delicata fase dell’emergenza Coronavirus Nell’elenco delle Riaperture previste nel nuovo decreto del governo ci sono anche quelle dei centri commerciali, con delle novità importanti che faranno felici i consumatori. Dopo mesi di chiusure dei negozi all’interno delle gallerie, anche nei L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 23 aprile 2021)dei: ecco la data e tutte ledain questa delicata fase dell’emergenza Coronavirus Nell’elenco dellepreviste nel nuovo decreto del governo ci sono anche quelle dei, con delle novità importanti che faranno felici i consumatori. Dopo mesi di chiusure dei negozi all’interno delle gallerie, anche nei L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : @protoromantica Nel senso che forse non si ricorda ma se si comincia il 26 con le riaperture è solo perché l'abbiam… - Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Non ci sono i numeri per riaprire. Questa è una decisione politica, chi fa questa scelta sulle #riaperture dovrebbe mos… - LaVitaReale : Ecco i risultati di riaprire le scuole anche in zona arancione e rossa. CTS, ISS, Ministero della Salute e Governo:… -