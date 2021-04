Riapertura scuole, il Ministero vuole tutti i maturandi in presenza. In arrivo una circolare (Di venerdì 23 aprile 2021) Dal 26 aprile gli studenti di scuola superiore torneranno in classe nelle zone gialle e arancioni dal 70 al 100% e nelle zone rosse dal 50 al 75%. Il Ministero però spinge affinché tutti gli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato possano seguire in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Dal 26 aprile gli studenti di scuola superiore torneranno in classe nelle zone gialle e arancioni dal 70 al 100% e nelle zone rosse dal 50 al 75%. Ilperò spinge affinchégli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato possano seguire in. L'articolo .

