Riapertura scuole, Cirio: “Serve buon senso, 60% o 70% non è la stessa cosa per i trasporti” (Di venerdì 23 aprile 2021) ''Il 60 o 70% visto in una stanza di Roma non è niente, visto nella vita reale da parte di chi deve organizzare gli ingressi e coordinare i trasporti è un cambiamento che non si può fare in tre giorni''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) ''Il 60 o 70% visto in una stanza di Roma non è niente, visto nella vita reale da parte di chi deve organizzare gli ingressi e coordinare iè un cambiamento che non si può fare in tre giorni''. L'articolo .

Advertising

Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - lorepregliasco : Draghi annuncia ritorno della zona gialla dal 26 aprile, apertura di ristoranti all'aperto a pranzo e cena, riapert… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Cirio: “Serve buon senso, 60% o 70% non è la stessa cosa per i trasporti” - filipporiccio1 : @GiTrips @maurorizzi_mr Come abbiamo fatto a maggio 2020? Eppure non è successo nulla di rilevante ai fini del cont… -