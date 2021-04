Riapertura scuole Campania, se manca il distanziamento lezioni in presenza non oltre il 50%. De Luca: “Stop ideologismi” (Di venerdì 23 aprile 2021) I dirigenti scolastici della Campania dovranno adottare "forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica" qualora il rispetto della soglia minima di attività in presenza stabilita per le scuole secondarie superiori, il 70% della popolazione studentesca, "risulti incompatibile" con il rispetto delle misure di prevenzione e controllo anti Covid, a partire dal distanziamento minimo. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in via di pubblicazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) I dirigenti scolastici delladovranno adottare "forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica" qualora il rispetto della soglia minima di attività instabilita per lesecondarie superiori, il 70% della popolazione studentesca, "risulti incompatibile" con il rispetto delle misure di prevenzione e controllo anti Covid, a partire dalminimo. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente della RegioneVincenzo De, in via di pubblicazione. L'articolo .

