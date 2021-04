Resistenza culturale in Albania (Di sabato 24 aprile 2021) Ogni transizione porta con sé lampi di futuro e ombre del passato, traumi e opportunità. Tra gli artisti albanesi scorre, ancor di più durante la pandemia, un sentimento di malcelata insoddisfazione e irrequietezza, si vive una condizione di incertezza, precarietà e abbandono, che sta costringendo alcuni a riprendere le vie dell’esilio e della emigrazione, altri a inventarsi poetiche, spazi e pratiche di Resistenza civile e culturale. «Si era partiti bene – dice Ilir Butka che aveva fondato il Tirana International … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 aprile 2021) Ogni transizione porta con sé lampi di futuro e ombre del passato, traumi e opportunità. Tra gli artisti albanesi scorre, ancor di più durante la pandemia, un sentimento di malcelata insoddisfazione e irrequietezza, si vive una condizione di incertezza, precarietà e abbandono, che sta costringendo alcuni a riprendere le vie dell’esilio e della emigrazione, altri a inventarsi poetiche, spazi e pratiche dicivile e. «Si era partiti bene – dice Ilir Butka che aveva fondato il Tirana International … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

