Resident Evil Village | la video parodia musicale giapponese ha fatto il botto – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Resident Evil Village, la video parodia musicale giapponese ha fatto il botto

Capcom ha realizzato una video parodia musicale ufficiale di Resident Evil Village con il cantante giapponese Yoshi Ikuzo, ed è stata un successo.

Resident Evil Village è il gioco del momento, e Capcom ha pensato bene di promuoverlo anche in maniere non convenzionali. La parodia musicale che vedete qui sopra, per dirne una, ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni in 24 ore. Dopo il video di gameplay da ben 30 minuti dedicato a Resident Evil Village, ecco dunque una prospettiva differente sul nuovo capitolo della serie survival horror di Capcom.

