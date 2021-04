Relatech | assemblea approva bilancio e conferma Gianni Franco Papa nel CdA

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti diha deliberato, in sede ordinaria, ild’esercizio al 31 dicembre 2020 e di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 1.871.239, come segue: Euro 3.175 a riserva legale; Euro 494.388 a riserva indisponibile ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di utile dell’esercizio formatasi a seguito dell’adozione del criterio divalutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto; Euro 1.373.676 a riserva straordinaria. I soci hanno inoltre deliberato dire, Amministratore non esecutivo e non indipendente della società,, già cooptato in data 15 maggio 2020, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori ...