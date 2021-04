Regole della zona gialla | cosa si può fare dal 26 aprile

Advertising

AntonioBatigol : Allora dico solo questo a norma di regole del vecchio calcio. Il rigore per il Napoli era sacrosanto senza minima o… - idina76 : RT @lauracesaretti1: Spero si colga appieno la sublime vendetta della Storia: il Partito degli Honesti sta crollando, con tutta la sua bara… - pinina3946 : RT @lauracesaretti1: Spero si colga appieno la sublime vendetta della Storia: il Partito degli Honesti sta crollando, con tutta la sua bara… - LucaNameiswolf : RT @lauracesaretti1: Spero si colga appieno la sublime vendetta della Storia: il Partito degli Honesti sta crollando, con tutta la sua bara… - alessia74627919 : RT @Una_Gioia_Mai: Il coprifuoco prolungato fino al 31 luglio è la morte dell'estate, dell'economia, della socialità, delle relazioni umane… -

Ultime Notizie dalla rete : Regole della

Corriere della Sera

Con le seguenti: gli spettacoli dovranno svolgersi prevedendo posti a sedere preassegnati, a distanza di un metro l'uno dall'altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima e ......andranno valutate le tre nuoveche, approdando anche in Europa dopo l'approvazione di World Rugby, proprio da domani verranno testate. Ecco di cosa si tratta e cosa ne pensano, dall'alto...Quando sembrava quasi certo la conferma della zona arancione, l’analisi dei dati ha consentito, invece, il passaggio in zona gialla. Da lunedì, dunque, cambiano le regole, a cominciare dalla ...Roma, 23 aprile 2021 – La stretta sull’Italia si allenta. Da lunedì 26 aprile molte regioni passano in zona gialla. Regole e divieti meno severi, rispetto all’arancione e al rosso. I ristoranti aprono ...