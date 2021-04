Reggio Calabria, l’Associazione di Bed & Breakfast lamenta: “incuria e vandalismo sono segni di declino irreversibili” (Di venerdì 23 aprile 2021) Foto di ProTur Drone Media / StrettoWeb Il comunicato stampa di Steeve Parisi, Presidente Associazione Reggiobed, che chiede ai cittadini di interessarsi maggiormente della cura di Reggio Calabria: “Lungomare, Lido Comunale e Parco Lineare Sud versano nel degrado” Un comunicato che sa di rimprovero Reggio Calabria, ma che potrebbe essere anche un momento di riflessione per tutti i cittadini. Scrive una lettera di sfogo Steeve Parisi, Presidente Associazione Reggiobed, a nome di albergatori e strutture ricettive che sono tra le categorie più penalizzate dalla pandemia del Coronavirus. Tra poche settimane arriverà la bella stagione e la città, che dovrebbe guardare all’aspetto turistico, si presenta purtroppo in una situazione di degrado e incuria. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Foto di ProTur Drone Media / StrettoWeb Il comunicato stampa di Steeve Parisi, Presidente Associazionebed, che chiede ai cittadini di interessarsi maggiormente della cura di: “Lungomare, Lido Comunale e Parco Lineare Sud versano nel degrado” Un comunicato che sa di rimprovero, ma che potrebbe essere anche un momento di riflessione per tutti i cittadini. Scrive una lettera di sfogo Steeve Parisi, Presidente Associazionebed, a nome di albergatori e strutture ricettive chetra le categorie più penalizzate dalla pandemia del Coronavirus. Tra poche settimane arriverà la bella stagione e la città, che dovrebbe guardare all’aspetto turistico, si presenta purtroppo in una situazione di degrado e. ...

