Reggio Calabria, la denuncia di Fiamma Tricolore sui murales per il 25 aprile: "costeranno alle casse pubbliche ben 210 mila euro. Un insulto alla povertà e ai cittadini bisognosi"

"Quando un paio di giorni fa sui social qualche cittadino ha abbozzato delle cifre anche noi stentavamo a crederci e invitavamo alla prudenza quasi difendendo l'amministrazione. Così mentre la primavera tarda ad arrivare e la pioggia riempie le numerose buche che ornano la nostra città, la mondezza soggiorna sine die sui marciapiedi e nei soliti quartieri si formano discariche, che verranno rimosse a caro prezzo, oggi che ricorre la festa del nostro patrono San ..."

