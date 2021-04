Reggio Calabria | gli studenti dell’Istituto Catanoso – De Gasperi tra la rosa dei premiati del Concorso Aido “La gioia del dono”

(Di venerdì 23 aprile 2021): ad essereanche glidegli Istituti comprensivi “Lazzarino” Gallico, “De Amicis – Bolani”, “Galluppi – Collodi – Bevacqua”, “Vitrioli – P. Piemonte”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi”, il Liceo Scientifico “A. Volta”, l’Istituto Tecnico Industriale “Panella – Vallauri” e il Convitto “T. Campanella” Diffondere la cultura della donazione e sensibilizzare le nuove generazioni su come un gesto di generosità possa far rinascere la vita. Questo il messaggio della cerimonia di premiazione deldell’anno 2020 “A.I.D.O. Ladel”, tenutasi ieri, in modalità remota, nel rispetto delle norme anti- Covid. L’iniziativa promossa dal Gruppo comunale di...

ItalianAirForce : Si è concluso un #TrasportoSanitarioUrgente da Reggio Calabria a Ciampino con un #Falcon50 a favore di un neonato i… - ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di un neonato in imminente pericolo di vita da Reggio Calabria a… - poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - LaCnews24 : Murales a Reggio Calabria, l'assessore Scopelliti: ''Polemica sui costi falsa e assurda'' #calabrianotizie… - FilippoMammi : Consegnato a #ReggioCalabria il 'San Giorgio d'Oro 2021' a personalità reggine attive nelle arti, nel #sociale e ne… -

.../ Salvatore Dato Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Foto StrettoWeb / Salvatore Dato, ...Tra i premiati con il San Giorgio d'Oro anche l'ex calciatore Si è tenuta oggi la premiazione dei San Giorgio d'Oro a. Tra i premiati anche la nota bandiera della Reggina Francesco Cozza . Di seguito la motivazione: Ciccio per tutti, calabrese di Cariati ha legato indissolubilmente il suo nome alla ...Tra loro figurano l’ex dirigente della Protezione civile della Regione Calabria, nominato “soggetto attuatore”, 14 tra Sindaci e assessori dell’epoca dei comuni di Acquaformosa (Cosenza), Riace e ...Ma dovrà destreggiarsi senza Fabio Quagliarella, il suo uomo di punta, match winner in Calabria e ... in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo-Samp. Una lista in cui, appunto ...