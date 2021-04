Reggio Calabria: a Piazza Italia manifestazione di protesta contro il coprifuoco (Di venerdì 23 aprile 2021) . L’evento è organizzato da Gioventù Nazionale Circolo “Paolo Borsellino” e “Giorgio Almirante” “Subito dopo aver appreso della firma del “Decreto Riaperture” da parte del Governo, siamo stati colti da un profondo senso di rabbia e amarezza. Dopo mesi di promesse, sacrifici, rinvii e false speranze, ogni possibilità di un ritorno alla normalità viene tranciata di netto dalla conferma del coprifuoco alle ore 22. Il prolungamento fino al 31 luglio di un provvedimento militare e degno di ben più blasonati regimi totalitari, rappresenta il culmine della politica del rigore dell’Esecutivo in carica. Il coprifuoco rappresenta l’ennesimo schiaffo al tessuto produttivo del paese, nonché ai milioni di Italiani che fino a oggi hanno sopportato le decine di decreti apro-chiudo senza venire mai a capo della situazione”, è quanto scrive in ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) . L’evento è organizzato da Gioventù Nazionale Circolo “Paolo Borsellino” e “Giorgio Almirante” “Subito dopo aver appreso della firma del “Decreto Riaperture” da parte del Governo, siamo stati colti da un profondo senso di rabbia e amarezza. Dopo mesi di promesse, sacrifici, rinvii e false speranze, ogni possibilità di un ritorno alla normalità viene tranciata di netto dalla conferma delalle ore 22. Il prolungamento fino al 31 luglio di un provvedimento militare e degno di ben più blasonati regimi totalitari, rappresenta il culmine della politica del rigore dell’Esecutivo in carica. Ilrappresenta l’ennesimo schiaffo al tessuto produttivo del paese, nonché ai milioni dini che fino a oggi hanno sopportato le decine di decreti apro-chiudo senza venire mai a capo della situazione”, è quanto scrive in ...

