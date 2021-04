Reddito di cittadinanza pure al giovane usuraio del paese: solo in Sicilia scoperti 270 furbetti del rdc in tre mesi (Di venerdì 23 aprile 2021) Ci mancava solo l’usuraio con il Reddito di cittadinanza. A scoprirlo i carabinieri di Misilmeri (Palermo), che hanno arrestato un 38enne. L’uomo aveva elargito prestiti a oltre trenta persone. Aveva applicato, inoltre, tassi d’interessi dal 20% al 100%, approfittando delle precarie condizioni economiche in cui versavano le vittime, aggravate dall’attuale situazione pandemica. Nel corso delle indagini è emerso che percepiva pure il sussidio. Coi soldi del sussidio prestiti a strozzo Nei primi tre mesi del 2021, in Sicilia sono state complessivamente individuate e denunciate 269 persone che hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza. Si tratta di persone che avrebbero approfittato del beneficio dichiarando il falso, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Ci mancaval’con ildi. A scoprirlo i carabinieri di Misilmeri (Palermo), che hanno arrestato un 38enne. L’uomo aveva elargito prestiti a oltre trenta persone. Aveva applicato, inoltre, tassi d’interessi dal 20% al 100%, approfittando delle precarie condizioni economiche in cui versavano le vittime, aggravate dall’attuale situazione pandemica. Nel corso delle indagini è emerso che percepivail sussidio. Coi soldi del sussidio prestiti a strozzo Nei primi tredel 2021, insono state complessivamente individuate e denunciate 269 persone che hanno percepito indebitamente ildi. Si tratta di persone che avrebbero approfittato del beneficio dichiarando il falso, ...

