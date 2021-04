Recovery: ufficiale ordine giorno del Cdm, domani la presentazione del Pnrr (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Diffuso da Palazzo Chigi l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per domani alle 10, con la conferma dell'esame dell'informativa del ministro dell'Economia e delle finanze in merito al Piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 del Regolamento (Ue) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e al Fondo nazionale complementare. All'ordine del giorno anche varie ed eventuali. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Diffuso da Palazzo Chigi l'deldel Consiglio dei ministri convocato peralle 10, con la conferma dell'esame dell'informativa del ministro dell'Economia e delle finanze in merito al Piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 del Regolamento (Ue) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e al Fondo nazionale complementare. All'delanche varie ed eventuali.

