Recovery Plan, il governo dà l’addio a quota 100: il 2021 sarà l’ultimo anno (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Recovery Plan, nella sua ultima bozza, formalizza l'addio a quota 100. Si legge nel testo: "In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Il, nella sua ultima bozza, formalizza l'addio a100. Si legge nel testo: "In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta100 terminerà a finesostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - marattin : La storia del Recovery plan non comincia oggi. E non finisce domani. Dedicato a chi si lamenta perché “non c’è stat… - infoitinterno : Esame di Stato abolito, basterà la laurea: la bozza del Recovery Plan - LLartigiano : RT @Ste_Mazzu: Inspiegabile lo stupore per Draghi che presenta il Recovery Plan solo alla platea degli abbonati del Foglio, come se avesse… -