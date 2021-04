Recovery Plan | domenica 500 sindaci a Napoli De Magistris | Sud privato di 60 miliardi

(Di venerdì 23 aprile 2021)25 aprile una delegazione dei 500che hanno sottoscritto l’appelloSud sarà in piazza aper chiedere trasparenza sulla ripartizione delle risorse del Next Generation Ue. “Da Bruxelles – afferma il sindaco diLuigi de– era venuta una chiara indicazione sui criteri di distribuzione delle risorse basati su Pil, popolazione e disoccupazione. Oggi il governo Draghi, sotto la spinta di una componente fortemente settentrionale, rivede i criteri assegnando al Mezzogiorno solo il 40% dei 200del”. “Queste risorse – prosegue il primo cittadino napoletano – sono l’ultima occasione per il Mezzogiorno di vedere rimossi dei blocchi che il paese si porta dietro da più di un secolo e mezzo. I ...

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Il Portogallo è il primo Stato a presentare il suo piano - donato_salvator : RT @claudiovelardi: Produttività 1999-2019: Italia +4,2%, Francia +21,2%, Germania 21,3%. Ecco il dramma italiano, spiegato bene da #Draghi… - giusgenoni : RT @claudiovelardi: Produttività 1999-2019: Italia +4,2%, Francia +21,2%, Germania 21,3%. Ecco il dramma italiano, spiegato bene da #Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

Agenzia ANSA

Una piano in 318 pagine con l'indicazione di obiettivi, missioni, priorità trasversali e riforme che lo accompagneranno: è la bozza delitaliano che l'ANSA è in grado di anticipare e che dovrebbe arrivare oggi per un primo esame sul tavolo del Cdm. Il Piano "comprende un ambizioso progetto di riforme" con "quattro ...ROMA - "Credo che per molti aspetti ilsia l'ultima chance. Questa volta non possiamo mancare a un appuntamento importante con la storia e bisogna farsi trovare pronti. Servono però alcune precauzioni altrimenti, anche se ...Rateizzazione dei tributi in almeno vent’anni, “giubileo” fiscale per il 2021 e un impiego significativo delle risorse del Recovery plan nel comparto turistico, da inquadrarsi come industria a tutti ...Sono questi alcuni dei contenuti che il sindaco di Baveno, Alessandro Monti ha inserito tra le proposte per il Recovery Plan del Piemonte. “Ad inizio settimana prossima- ha spiegato il primo cittadino ...