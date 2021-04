Recovery: Lollobrigida, 'Parlamento esautorato, Fico difenda prerogative e si rinvii esame' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Sono le 21.00 di venerdì e il Parlamento Italiano non ha un pezzo di carta ufficiale su cui discutere lunedì. 220 miliardi di euro, per gran parte di nuovo debito pubblico, destinati non si sa a cosa e in che modo si intenda utilizzarli. Il Parlamento Italiano totalmente esautorato e privato della possibilità anche di conoscere in tempi ragionevoli le proposte di un Governo lontano da qualsivoglia confronto con i cittadini, trattati alla stregua di sudditi medioevali". Lo lamenta Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La pandemia -aggiunge- è divenuta la scusa per fare carta straccia di regole, leggi e comportamenti in linea con democrazia e costituzione. Abbiamo chiesto al presidente della Camera Roberto Fico la difesa delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Sono le 21.00 di venerdì e ilItaliano non ha un pezzo di carta ufficiale su cui discutere lunedì. 220 miliardi di euro, per gran parte di nuovo debito pubblico, destinati non si sa a cosa e in che modo si intenda utilizzarli. IlItaliano totalmentee privato della possibilità anche di conoscere in tempi ragionevoli le proposte di un Governo lontano da qualsivoglia confronto con i cittadini, trattati alla stregua di sudditi medioevali". Lo lamenta Francesco, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La pandemia -aggiunge- è divenuta la scusa per fare carta straccia di regole, leggi e comportamenti in linea con democrazia e costituzione. Abbiamo chiesto al presidente della Camera Robertola difesa delle ...

