Recovery: 228mila posti per asili, 900 palestre a scuola, 1000 nuove mense (Di venerdì 23 aprile 2021) Recovery: stanziamenti previsti per oltre 221 miliardi, almeno 50 saranno assorbiti da due missioni, quella per istruzione e ricerca e quella per inclusione e coesione, 19,88 stanziati per aumentare l'offerta di servizi nelle scuole. L'obbiettivo per i più piccoli è di Aumentare di 228mila posti l'offerta per la prima infanzia, di cui "152.000 per i bambini 0-3 anni e circa 76.000 per la fascia 3-6 anni". E poi la "costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di circa 1.000? scuole per spingere il tempo pieno. Tra gli investimenti indicati nella missione istruzione, alla componente "l'aumento dell'offerta di servizi", ha a disposizione complessivamente 19,88 miliardi. Gli obbiettivi per gli asili sono: 228mila posti dell'offerta ...

