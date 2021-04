Realme 8 e Realme 8 5G | annunciati per il territorio europeo

(Di venerdì 23 aprile 2021)ha da poco confermato l’arrivo nel vecchio continente dei suoi nuovi medio gamma,8 e8 5G. Entrambi saranno venduti a prezzo competitivo nonostante alcune diversificazioni dal punto di vista hardware I due nuovi smartphone arriveranno a Maggio, tra una manciata di giorni quindi, ma nonostante il nome identico differiscono sia dal punto di vista di design che di componentistica interna. Anticipando brevemente, il8 5G, come lascia intuire la sigla finale, supporterà le reti di nuova generazione che permettono la massima velocità di traffico dati e monterà come SoC un MediaTek Dimensity 700. Il secondo, il8 invece, si limiterà a supportare le reti LTE (comunque estremamente veloci) ...

Secondo, il dispositivo è in grado di ridurre il dispendio energetico del 30% grazie alla tecnologia Smart 5G Power Saving . Il sistema operativo èUI 2.0, basato su Android 11. Per le ...Da pocoha annunciato l'arrivo sul mercato di8 e8 5G , due prodotti dal prezzo altamente competitivo che arriveranno sul mercato durante le prossime settimane. Precedentemente ...Realme inaugura (e forse anche completa) la gamma di smartphone Q3 con l'annuncio di tre modelli: Q3, Q3 Pro e Q3i. Sono immediatamente disponibili in Cina, con caratteristiche tecniche e prezzi ...Realme ha da poco confermato l’arrivo nel vecchio continente dei suoi nuovi medio gamma, Realme 8 e Realme 8 5G. Entrambi saranno venduti a prezzo competitivo nonostante alcune diversificazioni dal ...