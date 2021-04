Realme | 10 000 dollari in palio per chi disegna lo sfondo miglioreHDblog it

(Di venerdì 23 aprile 2021) Se vi piace confezionare wallpaper,sta cercando proprio voi: il contest Designing Infinity premia gli sfondi migliori, e per il primo classificato ci sono 10.000.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Realme, 10.000 dollari in palio per chi disegna lo sfondo migliore - KoushalTiwari12 : realme Q3 Pro AnTuTu Score Crosses 6,80,000??. #realme #RealmeQ3Pro -

Ultime Notizie dalla rete : Realme 000

Androidworld

... e in totale saranno premiati in otto, con 3 riconoscimenti da 1.dollari abbinati a dispositivi, e quattro invece che consteranno di soli prodotti dell'azienda. Prima che la giuria interna ...Quanto ad autonomia propone una batteria da 5.mAh , per uno standby fino a 40 giorni e che ...8 è alimentato da MediaTek Helio G95, dotato di due core Cortex - A76 con velocità fino a 2,05 ...D'accordo, i wallpaper di default non sono esattamente l'aspetto più interessante degli smartphone. Però bisogna fare attenzione a sottovalutarli, dal momento che sono il "volto" dei dispositivi nel ...Entrato ormai da qualche anno nel panorama degli smartphone, riscuotendo anche seguito e successo presso gli utenti, anche con l’ultimo modello 8 Pro, realme presenta oggi due nuovi smartphone della ...