Rally Croazia 2021 | Thierry Neuville al comando dopo 8 speciali davanti a Ogier ed Evans Ritiro per Rovanpera

(Di venerdì 23 aprile 2021) Prima giornata competitiva e subito un clamoroso colpo di scena in apertura deldi, valido come terzo round stagionale del Campionato Mondiale WRC. Kalle, leader della classifica generale e autore del miglior tempo nello shakedown di ieri, si è infatti reso protagonista di un brutto incidente che lo ha costretto ad abbandonare la competizionesoli 5 km della prima prova speciale. Il giovane finlandese della Toyota ha perso il controllo della sua vetturauna curva a destra, sbattendo contro una strettoia lungo il percorso e carambolando verso un crinale dentro un tratto di bosco nella PS1 da Rude a Plesivica. Nessuna conseguenza fisica fortunatamente pere per il copilota Jonne Halttunen. Fuori dai giochi il leader del ...