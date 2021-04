Ragazza fermata durante il coprifuoco: “Vi è andata male. Sono una stagista a Palazzo Chigi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Una Ragazza di 25 anni, fermata dalla Polizia perché in strada durante il coprifuoco, si è giustificata affermando di lavorare come stagista a Palazzo Chigi. Roma, quartiere Prati, notte tra domenica 18 e lunedì 19 aprile: una volante di Polizia nota una Ragazza che – nonostante il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 aprile 2021) Unadi 25 anni,dalla Polizia perché in stradail, si è giustificata affermando di lavorare come. Roma, quartiere Prati, notte tra domenica 18 e lunedì 19 aprile: una volante di Polizia nota unache – nonostante ilin vigore dalle 22 alle 5 – L'articolo proviene da Leggilo.org.

