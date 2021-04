Quota 100 | il Recovery conferma che non sarà rinnovata Le ipotesi per superarla | da quota 102 all’anticipo solo per chi fa lavori gravosi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Come nessuno aveva mai messo in dubbio,100 nonalla fine della sperimentazione che si conclude il prossimo dicembre. Del resto, lo scivolo che consente di andare in pensione un po’ prima con un assegno più leggero è visto come fumo negli occhi da Bruxelles e ha riscosso molte meno adesioni rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica al “Decretone” che l’ha istituita nel 2019 per volere della Lega (all’epoca al governo con il Movimento 5 Stelle). Ladello stop arriva dalle bozze delplan del governo Draghi, in cui si legge che “in tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta100 terminerà a fine anno esostituita da misure mirate a categorie con mansioni ...

Advertising

RaiNews : Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti #PNRR… - Corriere : Pensioni, stop a Quota 100 anche nel Recovery: l’ipotesi Quota 102 - Adnkronos : Addio a #Quota100 alla fine dell'anno. E' quanto prevede la bozza del #Pnrr elaborato dal governo. - infoitinterno : Pensioni, il governo Draghi archivia definitivamente quota 100. I sindacati chiedono “flessibilità” per non tornare… - rosarioT1970 : RT @Michele_Arnese: Pagina 29 della bozza del Recovery plan: “In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quota 100

Adnkronos

Recovery al vaglio del Cdm. Stop ae 'tagliando' al ...Stop a, 228mila nuovi posti per gli asili , accesso snello, semplificazione e digitale per la P. A, la laurea varrà già come esame di Stato. Più gare nei servizi pubblici, 25 miliardi per i ...Confermato lo stop a 'Quota 100', 228mila posti per asili nido e materne Tra le altre riforme previste, quella del fisco, della pubblica amministrazione, della giustizia, della concorrenza. In ...In Giappone gli obiettivi sono differenti: Honda ha intenzione di aumentare la quota di veicoli a batteria e fuel cell sulle vendite totali al 20% entro il 2030, all’80% entro il 2035 e al 100% entro ...