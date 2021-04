Quest’uomo non è stato arrestato per aver letto «articoli della Costituzione», ma per aver organizzato una manifestazione clandestina (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 19 aprile su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica contiene un filmato lungo poco meno di tre minuti, che mostra un uomo in bicicletta mentre legge dei passi di un libro in lingua tedesca, applaudito da qualche decina di persone. L’uomo viene poi bloccato, atterrato e infine ammanettato da due agenti di polizia. Il post è accompagnato da un testo in francese, scritto dall’autrice del post, che recita: «In Germania. Il signore sta leggendo ad alta voce gli articoli della Costituzione e guarda cosa succede dopo». Si tratta di un contenuto pubblicato senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Innanzitutto, il ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 19 aprile su Facebook. Il post oggettonostra verifica contiene un filmato lungo poco meno di tre minuti, che mostra un uomo in bicicletta mentre legge dei passi di un libro in lingua tedesca, applaudito da qualche decina di persone. L’uomo viene poi bloccato, atterrato e infine ammanettato da due agenti di polizia. Il post è accompagnato da un testo in francese, scritto dall’autrice del post, che recita: «In Germania. Il signore sta leggendo ad alta voce glie guarda cosa succede dopo». Si tratta di un contenuto pubblicato senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Innanzitutto, il ...

