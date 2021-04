Quarto Grado: stasera su Rete 4 il caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo accusato di molestie (Di venerdì 23 aprile 2021) stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado con la scomparsa di Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo, accusato di molestie sessuali e strenuamente difeso dal padre Beppe. stasera su Rete 4, alle ore 21:25, torna Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà delle accuse a Ciro Grillo, caso che negli ultimi giorni ha fatto molto discutere anche per via della strenua, discutibile difesa del padre Beppe. Ciro Grillo è stato accusato di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021)su4, alle 21:25, tornacon la scomparsa di Denise Pipitone e ildidisessuali e strenuamente difeso dal padresu4, alle ore 21:25, torna. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà delle accuse ache negli ultimi giorni ha fatto molto discutere anche per via della strenua, discutibile difesa del padreè statodi ...

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Quarto Grado' del 23 aprile alle 21.25 su Rete 4: il caso di Ciro Grillo) Segui su: La Notizia… - sabrixt : big sisters culture is fare il quarto grado al ragazzo che tua sorella ha appena conosciuto?? - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 23 Aprile 2021: Sfida tra Top Dieci e Felicissima Sera, poi Quarto Grado, Propaganda Live, F.… - Stasera_in_TV : RETE 4: (21:20) Quarto grado (Inchieste) #StaseraInTV 23/04/2021 #PrimaSerata #quartogrado @Rete4 - FedericoBaglivo : Che il quarto comune italiano per abitanti non sia in grado di aumentare le corse, non avendole mai aumentate duran… -