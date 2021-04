Quarant’anni di Medjugorje | la testimonianza di Monica Baldini

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 23 aprile 2021)– Tre volte ae un grande desiderio di tornarci ancora.è un paesino della Bosnia Erzegovina, semplice e in tratti povero ma ricco di tanta preghiera. Asi va in pellegrinaggio perché si sente il bisogno di andare anche a volte inspiegabilmente, si va per pregare e si torna sempre con un segno tangibile nel cuore della presenza di Maria che ti ha chiamato e che lì ha scelto di concludere quello che iniziò a Fatima. A dirlo sono i veggenti, i sei bambini ora adulti che dal 24 giugno 1981 hanno periodiche apparizioni della Mamma Celeste.è luogo di preghiera dunque, di pace, di raccoglimento, di conversione, di, di veglie, di bellissime Via crucis fino l’alta croce che svetta sul monte Krizevac. Straordinario come in ...