Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nella classifica ATP? Best ranking a Barcellona. E se vince il torneo… (Di venerdì 23 aprile 2021) Prosegue spedita la marcia di Jannik Sinner nell’ATP di Barcellona. L’azzurro ha eliminato, peraltro abbastanza agevolmente, il russo Andrey Rublev, non proprio l’ultimo arrivato: stiamo infatti parlando del n.7 del ranking ATP, che solo la settimana scorsa è arrivato in finale a Montecarlo, peraltro eliminando Rafael Nadal. Il classe 2001 si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6 (6). Sinner ha dato la sensazione di poter fare il bello ed il cattivo tempo in questo match. La prima frazione l’ha dominata, strappando per ben due volte il servizio all’avversario. Nel secondo set gli è mancato un po’ di cinismo quando si è ritrovato avanti prima di un break (4-3) e poi non sfruttando una situazione di vantaggio sul 5-5, quando Rublev ha servito sullo 0-40. Alla lunga ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Prosegue spedita la marcia dinell’di. L’azzurro ha eliminato, peraltro abbastanza agevolmente, il russo Andrey Rublev, non proprio l’ultimo arrivato: stiamo infatti parlando del n.7 del, che solo la settimana scorsa è arrivato in finale a Montecarlo, peraltro eliminando Rafael Nadal. Il classe 2001 si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6 (6).ha dato la sensazione di poter fare il bello ed il cattivo tempo in questo match. La prima frazione l’ha dominata, strappando per ben due volte il servizio all’avversario. Nel secondo set gli è mancato un po’ di cinismo quando si è ritrovato avanti prima di un break (4-3) e poi non sfruttando una situazione di vantaggio sul 5-5, quando Rublev ha servito sullo 0-40. Alla lunga ...

Advertising

MalviciniMaria : RT @enzo6619: @borghi_claudio @Davide641 Quante ore di meditazione fa prima di andare in trasmissioni di... come #piazzapulitala7 con gent… - enzo6619 : @borghi_claudio @Davide641 Quante ore di meditazione fa prima di andare in trasmissioni di... come #piazzapulitala7… - VoxClamantis5 : @tammaro_lig @borghi_claudio @01_entro_py e lei in quante banche d'affari ha lavorato, e in quali posizioni, per avere tale certezze? - thepalecountess : @Mnemophobica per me è stato facile perché mi è bastato andare sul sito dell’azienda cliente per cui lavoravo e cer… - infoitsport : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Il ranking ATP con i quarti a Barcellona: top15 nel mirino -