Quale può essere il destino del sottomarino indonesiano affondato?

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nella giornata di mercoledì un, il “Nanggala” (codice identificativo 402), èal largo dell’isola di Bali. Il battello, insieme al Cakra (401), va a comporre l’omonima classe di due unità in servizio dal 1981 nella marina di Giacarta. Questi vascelli sono di fabbricazione tedesca: costruiti tra il 1977 ed il 1978 dalla InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quale può

Giornale di Sicilia

"Tim Cookringraziare Quanta - hanno scritto gli hacker in una nota -. Il nostro team sta ... Si vedrà insommasarà la decisione finale del colosso di Cupertino, che al momento non ha ancora ...... più rassicurante seppur massacrante, nelriesce a entrare sul ring ma non nella vita. Ne Il ...essere una scelta stupida o coraggiosa, sicuramente è tragica. Ruth è uno di questi personaggi, ...