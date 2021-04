"Qualcuno vuole farlo". Briatore, il terrificante sospetto sul Covid: per l'Italia la fine peggiore (Di venerdì 23 aprile 2021) Siamo a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 22 aprile. E ospite in collegamento tiene banco uno scatenato Flavio Briatore, il quale picchia durissimo contro Mario Draghi e il suo governo dopo l'ultimo pacchetto di norme per il contenimento del coronavirus. Mister Billionaire non fa sconti. E, come sempre, lo dice chiaro e tondo. "Secondo me non vivono nella realtà, questa gente qui. Io sono partito da zero, ho faticato sempre. Il problema vero è che qui fanno delle cose che sembrano scritte da gente che vive su un altro pianeta - premette Briatore -. Pensa ai ristoranti: possono aprire dal 26 aprile all'esterno, ma le spiagge no, dal 15 maggio. Non hanno coerenza. Il ministro Roberto Speranza se sente la storia di questa signora... lo stipendio ce l'hanno. Chiudere è molto più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Siamo a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 22 aprile. E ospite in collegamento tiene banco uno scatenato Flavio, il quale picchia durissimo contro Mario Draghi e il suo governo dopo l'ultimo pacchetto di norme per il contenimento del coronavirus. Mister Billionaire non fa sconti. E, come sempre, lo dice chiaro e tondo. "Secondo me non vivono nella realtà, questa gente qui. Io sono partito da zero, ho faticato sempre. Il problema vero è che qui fanno delle cose che sembrano scritte da gente che vive su un altro pianeta - premette-. Pensa ai ristoranti: possono aprire dal 26 aprile all'esterno, ma le spiagge no, dal 15 maggio. Non hanno coerenza. Il ministro Roberto Speranza se sente la storia di questa signora... lo stipendio ce l'hanno. Chiudere è molto più ...

