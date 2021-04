PSG, Pochettino tira un sospiro di sollievo: «Verratti convocato» – VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Mauricio Pochettino ritrova i suoi uomini migliori in vista delle fase calda della stagione: ecco le sue parole – VIDEO Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ritrova i suoi uomini migliori in vista della fase calda della stagione: ecco le sue parole su Marco Verrati convocato per la sfida contro il Metz- «Non ho ancora tutte le risposte a questa domanda. Ma torna Marco Verratti, anche Abdou Diallo ma domani non ci sarà Marquinhos, anche se tutti sono tornati ad allenarsi con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Mauricioritrova i suoi uomini migliori in vista delle fase calda della stagione: ecco le sue parole –Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ritrova i suoi uomini migliori in vista della fase calda della stagione: ecco le sue parole su Marco Verratiper la sfida contro il Metz- «Non ho ancora tutte le risposte a questa domanda. Ma torna Marco, anche Abdou Diallo ma domani non ci sarà Marquinhos, anche se tutti sono tornati ad allenarsi con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

lockon_cc07 : RT @DiMarzio: #PSG | Quattro gol in due partite: #Icardi è tornato. I suoi numeri fanno stare sereno Pochettino, che può contare sull'attac… - jeanpauldl1998 : Come si fa non amarlo ahaha E comunque parlando seriamente, ho la sensazione che Pochettino ???? sia l'allenatore id… - DiMarzio : #PSG | Quattro gol in due partite: #Icardi è tornato. I suoi numeri fanno stare sereno Pochettino, che può contare… - lockon_cc07 : RT @Paristeamfr: Mauricio Pochettino content pour Icardi #PSG -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Pochettino Icardi è tornato super, la Juventus programma un incontro: Mauro ha comunicato al Psg... Mauro Icardi si è ripreso il Psg nel momento più importante della stagione. Sente la fiducia di Pochettino e vuole fare cambiare idea alla finalista dell'ultima Champions League che ha deciso di ...

Highlights e gol Psg - Angers 5 - 0, Coppa di Francia 2020/2021 (VIDEO) Gli highlights e i gol di Paris Saint Germain - Angers , match valevole per i quarti di finale di Coppa di Francia 2020/2021, in cui i parigini di Mauricio Pochettino hanno travolto 5 - 0 la formazione ospite con la tripletta di Mauro Icardi , la rete di Neymar e l'autogol di Vincent Manceau. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della ...

