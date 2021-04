PS5 ed il caso Marvel's Spider-Man Miles Morales: per Jeff Grubb Sony può 'superare i giochi cross-gen' (Di venerdì 23 aprile 2021) Lanciato in concomitanza con PlayStation 5 e sviluppato come gioco cross-gen, Marvel's Spider-Man Miles Morales è stato un vero successo. Rispetto al suo predecessore che in tre giorni ha venduto oltre 3 milioni di copie, il nuovo capitolo della serie ha registrato una vendita di 4,1 milioni di unità nel primo mese di uscita. Miles Morales negli USA si attesta tra i primi cinque giochi più venduti ogni settimana, sintomo del fatto per Jeff Grubb di Venturebeat che il gioco ha ancora una nutrita schiera di fan. Fan che però attendono di poterci giocare non su PlayStation 4, ma sulla console next-gen di Sony, PlayStation 5. E' per questo che secondo Grubb, Sony dovrebbe ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) Lanciato in concomitanza con PlayStation 5 e sviluppato come gioco-gen,'s-Manè stato un vero successo. Rispetto al suo predecessore che in tre giorni ha venduto oltre 3 milioni di copie, il nuovo capitolo della serie ha registrato una vendita di 4,1 milioni di unità nel primo mese di uscita.negli USA si attesta tra i primi cinquepiù venduti ogni settimana, sintomo del fatto perdi Venturebeat che il gioco ha ancora una nutrita schiera di fan. Fan che però attendono di poterci giocare non su PlayStation 4, ma sulla console next-gen di, PlayStation 5. E' per questo che secondodovrebbe ...

