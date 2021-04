Probabili formazioni Cagliari-Roma | trentatreesima giornata Serie A 2020 2021

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alla Sardegna Arena alle 18:00 di domenica 25 aprile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola.– Semplici spera di recuperare Cragno. Joao Pedro e Cerricentravanti titolari nel 3-5-2 di partenza.– Probabile turn over in vista del Manchester United. Mirante troverà posto tra i pali, Fazio e Juan Jesus cercano una maglia da titolari al posto dello squalificato ...

Ledi Fiorentina - Juventus FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore:...Chi schierare al fantacalcio, alla trentatreesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A Non c'è tempo per esultare o per piangersi addosso, il fantallenatore è subito chiamato a ...Non c’è tempo per esultare o per piangersi addosso, il fantallenatore è subito chiamato a guardare avanti. Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo già sabato con la trentatreesima ...Lazio e Milan chiudono la 33a giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. I padroni di casa sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Napoli per 5-2, che ha ...