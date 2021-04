Principe Louis compie tre anni: sui social pubblicato uno scatto di mamma Kate Middleton (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile è il giorno in cui la Famiglia Reale celebra il compleanno del Principe Louis. Si tratta del terzo figlio dei duchi di Cambridge, il Principe William e la moglie Kate Middleton. Probabilmente non sarà l’ultimo figlio della coppia, ma al momento è il piccolo di casa e i genitori hanno deciso di festeggiarne il compleanno condividendo con il mondo un nuovo scatto. I tre anni del Principe Louis: il piccolo dei Cambridge radioso al primo giorno di scuola Per celebrare il giorno del suo compleanno, i Cambridge hanno pubblicato una foto del Principe Louis nel suo primo giorno di asilo. In piedi sulla propria bicicletta rossa, il terzogenito del Principe William ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile è il giorno in cui la Famiglia Reale celebra il compleanno del. Si tratta del terzo figlio dei duchi di Cambridge, ilWilliam e la moglie. Probabilmente non sarà l’ultimo figlio della coppia, ma al momento è il piccolo di casa e i genitori hanno deciso di festeggiarne il compleanno condividendo con il mondo un nuovo. I tredel: il piccolo dei Cambridge radioso al primo giorno di scuola Per celebrare il giorno del suo compleanno, i Cambridge hannouna foto delnel suo primo giorno di asilo. In piedi sulla propria bicicletta rossa, il terzogenito delWilliam ...

Advertising

MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il duca e la duchessa di Cambridge hanno festeggiato il terzo compleanno del principe Louis postando una fotografia del bimbo… - giornaleradiofm : Gb: il principe Louis compie 3 anni, la foto in bicicletta: (ANSA) - ROMA, 23 APR - Sorridente, in calzoncini corti… - infoitcultura : Reali: il Principe Louis compie tre anni, ecco l’ultima foto scattata da mamma Kate - maquiblah : RT @vogue_italia: Auguri al principe Louis con la foto di rito scattata da mamma Kate ?? - morena_faenza : RT @Agenzia_Ansa: Sorridente, in calzoncini corti, a bordo di una bicicletta rossa fiammante. Così il principino Louis appare nello scatto… -