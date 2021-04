Prenestina | tremendo incidente frontale | un morto e un ferito grave FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 aprile 2021) Terribilenel corso della serata di oggi, 23 Aprile, intorno alle ore 19:00 quando due autovetture si sono scontrate frontalmente. L’indicente mortale A seguito del violente scontro, sono state inviate su via, all’altezza di Amasona (FR), la Squadra dei Vigili del Fuoco di Colleferro congiuntamente alla squadra alla squadra de Vigili del Fuoco del Comando di Frosinone. Non appena sono giunti sul posto, hanno estratto dalle lamiere i conducenti dei due veicoli. Uno di loro, purtroppo, non è sopravvissuto all’impatto, mentre il secondo,moltomente, è stato trasportato dal personale del 118 nell’Ospedale più vicino. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso....