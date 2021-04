Premier League, Arsenal-Everton 0-1: Leno beffa i ‘gunners’, Ancelotti vede l’Europa. La classifica aggiornata (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Arsenal sconfitto per una clamorosa ingenuità di Bernd Leno.Serata nera per il portiere tedesco dei gunners, che nell'anticipo valido per la trentatreesima giornata di Premier League ha condannato la sua squadra alla sconfitta. Accade tutto a circa quindici minuti dal termine della sfida dell'Emirates Stadium, giocata all'insegna di un sostanziale equilibrio tra i padroni di casa e l'Everton di Carlo Ancelotti. In seguito ad una buona azione sulla corsia dei toffees, Richarlson riesce ad oltrepassare i confini dell'area di rigore avversaria e a servire un pallone forte e tagliato verso la porta difesa proprio da Leno.Bundesliga, Augsburg-Colonia 2-3: gli ospiti vincono e sperano ancora nella salvezza. La classifica aggiornataNel ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) L'sconfitto per una clamorosa ingenuità di Bernd.Serata nera per il portiere tedesco dei gunners, che nell'anticipo valido per la trentatreesima giornata diha condannato la sua squadra alla sconfitta. Accade tutto a circa quindici minuti dal termine della sfida dell'Emirates Stadium, giocata all'insegna di un sostanziale equilibrio tra i padroni di casa e l'di Carlo. In seguito ad una buona azione sulla corsia dei toffees, Richarlson riesce ad oltrepassare i confini dell'area di rigore avversaria e a servire un pallone forte e tagliato verso la porta difesa proprio da.Bundesliga, Augsburg-Colonia 2-3: gli ospiti vincono e sperano ancora nella salvezza. LaNel ...

