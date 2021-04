Premia Finance ammessa su AIM. Via alle negoziazioni dal 26 aprile

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –, società specializzata nell’attività di mediazione creditizia, ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissionedelle proprie azioni ordinarie e warrant sul Segmento Professionale del mercato AIM Italia. La data di inizio delleè prevista per lunedì 26. L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 366.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale, per un controvalore di circa 1,1 milioni di euro, rivolto ad investitori istituzionali e professionali. Il flottante della società al momento dell’ammissione sarà pari al 10,04% del capitale sociale e sarà ripartito tra 5 investitori istituzionali. Il prezzo di offerta è stato fissato in 3 euro per azione. In base al ...