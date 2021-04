Poliziotta accoltellata in Francia | spunta la pista terroristica | ha urlato “Allah Akbar”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Succede inintorno alle 14.20 di oggi. Un uomo di 36 anni, incensurato, proveniente dalla Tunisia e residente indal 2009, ha accoltellato unaurlando, secondo i testimoni, “”. Non è ancora confermata l’ipotesi che si tratti di un attacco terroristico e l’uomo non era presente sulla lista delle persone a rischio radicalizzazione. L’attacco ha una matrice? Come riporta Cnews, laè stata attaccata mentre tornava in servizio dalla pausa pranzo. Aveva 49 anni e lavorava a Rambouillet, poco distante da Parigi. Per lanon c’è stato niente da fare, ma anche l’uomo di 36 anni è morto subito dopo, raggiunto dai colpi di arma da fuoco di svariati agenti che hanno reagito ...